Как «агент России» и миллионер Аррон Бэнкс «оплатил» выход Британии из Евросоюза

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июня 2022, 19:27 Источник: forbes.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Закончился длившийся с 2019 года суд между британским бизнесменом Арроном Бэнксом, которого называют агентом России, «купившим Brexit», и журналисткой Кэрол Кадвалладр, посвятившей ему не один репортаж. Бизнесмен, потративший на кампанию по выходу Великобритании из ЕС до 9 млн фунтов стерлингов (около $10,9 млн), обвинял Кадвалладр в клевете: она не раз писала и говорила о его тайных связях с российскими чиновниками. Суд встал на сторону журналистки, но еще раньше британские власти подтвердили, что Бэнкс потратил на Brexit свои деньги.



Аррон Бэнкс – 56-летний мультимиллионер, заработавший состояние на страховании. В 2017 году Sunday Times оценивала состояние Бэнкса в 250 млн фунтов стерлингов ($302,3 млн). Британские и американские СМИ описывают его, как «плохого парня». В одном из интервью он сам рассказал, как после увольнения из страховой компании Brightside Group, которую развивал с начала 2000-х, был в ярости и так сильно ударил коммерческого директора, что тот «упал как мешок с цементом», после чего бывшие коллеги в молчании съели обед, ради которого и встречались.



В детстве будущего мультимиллионера выгнали из школы-интерната, где он приторговывал свинцом, украденным с крыш. Бэнкс так и не получил высшее образование, зато накопил первоначальный капитал на торговле картинами, пылесосами, а впоследствии и домами.



В конце 1990-х Бэнкс создал компанию Motorcycle Direct, которая продавала страховки байкерам. Потом он основал компанию Commercial Vehicle Direct, обслуживающую водителей небольших фургончиков, отличающимся агрессивным поведением на дороге. Commercial Vehicle Direct со временем превратилась в Brightside Group, откуда Бэнкса и уволили в 2012 году.



После этого Бэнкс основал компанию GoSkippy, которая начала переманивать сотрудников у Brightside Group. А когда в 2013 году финансовый регулятор Гибралтара, где была зарегистрирована Southern Rock, одна из компаний его холдинга, велел увеличить резервы по выплатам, Бэнкс выкупил целую полосу в Telegraph, где обрушился с критикой на регулятор. Впрочем, как пишет The New Yorker, Бэнксу и его партнерам в итоге пришлось докапитализировать Southern Rock, вложив в нее десятки миллионов фунтов стерлингов, а также провернув нехитрую, но сомнительную операцию — компания распродала часть активов другим компаниям группы Бэнкса.



В 2001 году он женился на Екатерине Падериной, уроженке Екатеринбурга, которая до этого несколько месяцев была замужем за моряком торгового флота вдвое старше ее. Говорят, что моряк встретил свою возлюбленную на набережной Портсмута, где та загорала топлес. Бэнкс же познакомился с Падериной на концерте Бритни Спирс.



К 2014 году он обзавелся алмазными рудниками в Африке. Тогда же и вплотную занялся политикой.



Долгие годы Бэнкс был малозаметным жертвователем Консервативной партии, но в 2014 году неожиданно переметнулся к сторонникам независимости Великобритании. Осенью Партия независимости Соединенного Королевства заявила, что бизнесмен Аррон Бэнкс готов пожертвовать партии 100 000 фунтов стерлингов.



На допросе в Высоком суде Лондона он не смог вспомнить, сколько вложил в кампанию по выходу из ЕС. Но суд уверен, что его вклад составляет минимум 8-9 млн фунтов стерлингов. Британские СМИ называли это пожертвование крупнейшим в истории страны. Большая часть этих денег прошла по линии движения Leave.EU, сопредседателем которого стал Бэнкс.



В своей борьбе за выход Соединенного Королевства из ЕС Leave.EU не брезговало провокационными выходками. В качестве основного направления агитации движение выбрало борьбу с иммиграцией. Примерно тоже самое в то время делал в США Дональд Трамп.



23 июня 2016 года сторонники Brexit одержали верх — за отделение от ЕС на референдуме проголосовали 51,9% британцев. Спустя пару лет Бэнкс без лишней скромности называл Brexit личной победой. А в октябре 2016 года Дональд Трамп одержал верх в президентской гонке в США.



Дружба с американским миллиардером, с которым Бэнкс запечатлен на многих совместных фото, дорого обошлась спонсору Leave.EU. Уже в мае 2017 года Министерство юстиции США запустило расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. В ноябре 2018 года The New York Times сообщила, что Мюллер получил записи переговоров Бэнкса с российскими дипломатами. СМИ писали о его связях с россиянами, бизнесмена допрашивали в британском парламенте. Он и сам не отрицал, что накануне референдума не раз встречался с сотрудниками российского посольства.



В ноябре 2018 года Национальное уголовное агентство Британии открыло уголовное дело в связи с референдумом о Brexit. И в его центре оказался Бэнкс. В основу дела легла проверка Избирательной комиссии, в ходе которой появилось предположение о том, что компания Rock Services Limited, через которую Бэнкс потратил на Leave.EU 8 млн фунтов стерлингов, в реальности могла получить деньги из других источников. А материнская компания Rock Services Limited — Rock Services Holding — была зарегистрирована на острове Мэн и по британскому законодательству не могла участвовать в финансировании политических движений.



Позже выяснилось, что спровоцировала проверку Избирательной комиссии журналистка Кэрол Кадвалладр. Обратила она внимание и на высказывания Бэнкса в Twitter, где он хвалил российского президента Владимира Путина и поддерживал присоединение Крыма: «Он [Путин] унаследовал ужасный беспорядок в России и проделал долгий путь, чтобы разобраться с этим. Его рейтинг доверия очень высок — России нужна твердая рука». Кроме того, с Кадвалладр связался бывший деловой партнер Бэнкса Крис Кимбер, рассказавший, что тот пытался привлечь деньги для алмазного бизнеса от российских компаний.



В материалах суда приводятся слова Кадвалладр о Бэнксе: «Похоже, что российское правительство преднамеренно и систематически преследовало и готовило его <...> Я знаю, как оперативники российской разведки нацеливаются на крайне правых политиков по всей Европе и предлагают финансирование и помощь <...> Это часто принимает форму непрямого финансирования, при котором бизнесмену предлагается «сделка по выгодной цене», т. е. льготная сделка, недоступная для других, и часть этой прибыли будет направлена политической партии».



Уверенность в «русском следе» окрепла, когда в июне 2018 года Кадвалладр получила копии писем из электронной почты Бэнкса. Из них следовало, что британский бизнесмен мог регулярно встречаться с российскими чиновниками.



В книге самого Бэнкса «Плохие парни Brexit» описывается, как он и его однопартиец Энди Вигмор побывали в резиденции посла России в Великобритании Александра Яковенко. Тот якобы предложил им редкое угощение — одну из трех бутылок водки, приготовленных лично для Иосифа Сталина.



В документах суда говорится, что вскоре после встречи Александр Яковенко пригласил Бэнкса на встречу с бизнесменом Симаном Поваренкиным. Поваренкин — непубличный бизнесмен, о его бизнесе известно не так много. Еще в 2007 году он создал горно-металлургическую компанию «Геопромайнинг», а в 2015 году его фонд Acmero Capital купил долю в сети «Шоколадница», которая по итогам сделки вошла в один холдинг с сетями «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и «Азия Кафе», а также развивающимися по франшизе точками KFC, Pizza Hut и Panda Express.



В 2018 году Поваренкин заявлял, что не вел никаких переговоров с Бэнксом, а всего лишь делал для британца краткий обзор рынка золота в России. В материалах суда цитируются многие из электронных писем, свидетельствующие, что Бэнкс и Вигмор активно общались с сотрудниками российского посольства в 2016 году - бизнесмена даже приглашали на презентацию Калужской области.



Как уже и говорилось, на итоговом судебном заседании Высокий суд Лондона встал на сторону журналистки Кэрол Кадвалладр.