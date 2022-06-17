Зеленский назвал решение ЕК по статусу кандидата для Украины «историческим»

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17 июня 2022, 14:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский днем в пятницу, 17 июня, назвал решение Европейской комиссии по рекомендации для страны статуса кандидата на вступление в содружество "историческим".

Ранее ЕК официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Решение будет принято лидерами стран ЕС 23-24 июня.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит положительное заключение Еврокомиссии, а также уточнил, что речь идет о первом шаге Украины на пути к членству в ЕС, что "приблизит победу" страны. Украинский лидер добавил, что ожидает от Евросовета положительного решения.