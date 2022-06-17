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Песков заявил, что в Кремле ценят стремление Макрона к урегулированию разногласий за столом переговоров

, 13:25 Источник: Известия

Песков заявил, что в Кремле ценят стремление Макрона к урегулированию разногласий за столом переговоров
президент Франции Эммануэль Макрон, The Presidential Office of Ukrai

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят стремление президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению самых концептуальных разногласий и урегулированию за столом переговоров.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона открыта к переговорному процессу по ситуации на Украине, а также добавил, что вышеуказанная позиция Москвы хорошо известна, более того, ранее она была положена на бумагу и передана Киеву.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что с апреля текущего года украинская сторона ушла со связи по теме переговоров с РФ.

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