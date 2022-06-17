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Аргументы Недели Политика 13+

Спикер Палаты представителей конгресса США Пелоси перепутала Украину и Ирак

, 10:16 Источник: РИА "Новости"

Спикер Палаты представителей конгресса США Пелоси перепутала Украину и Ирак
Нэнси Пелоси, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси в рамках пресс-конференции оговорилась, заявив о боевых действиях в Ираке, хотя имела в виду текущую ситуацию на Украине.

Нэнси Пелоси вновь возложила на Россию и ее спецоперацию ответственность за резкую инфляцию в Соединенных Штатах Америки, при этом перепутав Украину и Ирак.

Спикер Палаты представителей конгресса уточнила, что Америка хочет производить больше, однако факторы производства в стране ограничены из-за событий "в Ираке" и продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. После этого высказывания Пелоси сделала паузу, однако не стала исправлять допущенную ошибку.

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