Спикер Палаты представителей конгресса США Пелоси перепутала Украину и Ирак

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси в рамках пресс-конференции оговорилась, заявив о боевых действиях в Ираке, хотя имела в виду текущую ситуацию на Украине.
Нэнси Пелоси вновь возложила на Россию и ее спецоперацию ответственность за резкую инфляцию в Соединенных Штатах Америки, при этом перепутав Украину и Ирак.
Спикер Палаты представителей конгресса уточнила, что Америка хочет производить больше, однако факторы производства в стране ограничены из-за событий "в Ираке" и продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. После этого высказывания Пелоси сделала паузу, однако не стала исправлять допущенную ошибку.