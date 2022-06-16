Сергей Лавров заявил, что поставленные Западом на Украину «Стингеры» и «Джавелины» уже продаются на черном рынке

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16 июня 2022, 18:39 Источник: Российская газета

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Поставляемое Западом украинским военным вооружение уже попало на черный рынок и продается. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в эфире НТВ заявил, что западное оружие, "Стингеры" и "Джавелины", полученные Украиной, продаются на черном рынке.

Лавров считает, что политики безответственно требуют поставить Украине все, что она просит, а порой даже требует, но военные должны понимать риски, которые с этим сопряжены.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что он не верит словам президента Украины Владимира Зеленского, уверяющего, что украинские войска не будут обстреливать из дальнобойных орудий территорию России с учетом позиции по Крыму и Донбассу.