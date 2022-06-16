Вице-премьер Юрий Борисов: Россия способствовала обеспечению энергетической безопасности Сербии

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16 июня 2022, 15:47 Источник: Интерфакс

Юрий Борисов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Россия способствует Сербии обеспечить энергетическую безопасность. Российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Сербия получит от России одну из самых привлекательных цен на газ.

В рамках Петербургского международного экономического форума Юрий Борисов провел встречу с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

Борисов заявил Поповичу, что, как ему известно, в России практически решены все вопросы по газу, и Сербия будет иметь одну из самых привлекательных цен как партнер РФ, "как братский народ".

Борисов и Попович являются сопредседателями российско-сербской межправительственной комиссии, - сообщает "Интерфакс".

По информации Борисова, в Москве очень внимательно следят за развитием политической ситуации в Сербии, ценят позицию сербских властей по неприсоединению к санкциям недружественных к России стран. "Понимаем, что вам очень тяжело сейчас, учитывая давление Евросоюза", - заявил Борисов и подчеркнул, что Москва и Белград найдут способ сохранить должный уровень взаимодействия.