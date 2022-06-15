Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

, 14:11 Источник: ТАСС

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool/globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе разговора китайский лидер выразил готовность поддерживать Россию в вопросах суверенитета и безопасности и способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что то антироссийские санкции и давление не смогут решить ситуацию на Украине, только усложнят проблему и усилят напряженность. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram