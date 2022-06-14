Кадыров заявил о завершении последнего этапа по освобождению Камышевахи от формирований ВСУ

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14 июня 2022, 20:18 Источник: РИА "Новости"

украинские военные в окопах, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров во вторник, 14 июня, заявил, что к настоящему моменту завершен последний этап по освобождению Камышевахи в Луганской области от украинских националистов.

С 24 февраля 2022 года РФ проводит на Украине военную операцию по денацификации и демилитаризации.

В Министерстве обороны ранее сообщили, что к концу марта российская армия выполнила все ключевые задачи первого этапа спецоперации – значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью данного процесса в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.