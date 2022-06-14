Кадыров заявил о завершении последнего этапа по освобождению Камышевахи от формирований ВСУ

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров во вторник, 14 июня, заявил, что к настоящему моменту завершен последний этап по освобождению Камышевахи в Луганской области от украинских националистов.
С 24 февраля 2022 года РФ проводит на Украине военную операцию по денацификации и демилитаризации.
В Министерстве обороны ранее сообщили, что к концу марта российская армия выполнила все ключевые задачи первого этапа спецоперации – значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью данного процесса в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.