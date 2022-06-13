Блинкен заявил, что в Вашингтоне знают о подготовке КНДР к проведению ядерных испытаний

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник, 13 июня, заявил, что в Вашингтоне знают о проведении Северной Кореей подготовительной работы для ядерных испытаний.
Энтони Блинкен заявил, что американские власти готовы ответить на ядерные испытания КНДР как краткосрочными, так и долгосрочными корректировками военного присутствия на территории региона.
По словам госсекретаря США, ядерные испытания Северной Кореи будут носить "опасный и дестабилизирующий" характер для всего региона, вследствие чего официальный Вашингтон призывает Пхеньян отказаться от этих планов.