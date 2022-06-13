Украинский дзюдоист Зантарая: «Если дзюдоистам РФ будет разрешено участие в турнире в Монголии, я откажусь от всех своих титулов»

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13 июня 2022, 16:26 Источник: Sports.ru

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил, что откажется от всех своих титулов, если российские дзюдоисты будут допущены к международному турниру Большого шлема-2022 в Монголии.

«Если российским спортсменам будет разрешено принять участие в турнире, я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!» – написал Георгий Зантарая в соцсети.

Георгий Зантарая стал чемпионом мира в 2009 году на чемпионате мира по дзюдо в Роттердаме, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, победитель Европейских игр-2019.

В субботу, 11 июня стало известно, что российские дзюдоисты заявлены на турнир Большого шлема в Улан-Баторе в качестве нейтральных атлетов. Турнир Большого шлема по дзюдо 2022 года пройдет в Монголии с 24 по 26 июня.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) перенесла все турниры с территории России из-за начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, но разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц.









