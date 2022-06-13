Депутат Госдумы РФ Белик: Жозеп Боррель может быть удостоен звания «Капитан Очевидность»

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13 июня 2022, 15:37

Жозеп Боррель, MFA Russia/ Globallookpress.com

Российский парламентарий, член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал RT сделанное в понедельник, 13 июня, заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, как важно сохранить диалог с Россией.

«Жозеп Боррель может быть удостоен звания «Капитан Очевидность» — персонажа, который известен тем, что провозглашает прописные истины и констатирует общеизвестные факты. Заявив о необходимости продолжать диалог с Россией, глава евродипломатии озвучил настолько очевидные вещи, что даже сложно их оценить иначе», − полагает российский парламентарий.

Белик даже предположил, что за такое высказывание Борреля на Украине подвергнут остракизму. Парламентарий уверен, что слова еврочиновника доказали, «насколько эффективно наша страна проводит спецоперацию».

«Тот же Боррель совсем недавно заявлял о необходимости разрешить конфликт на Украине «на поле боя». Куда же исчезли эта воинственность и уверенные заявления о победе Украины? Теперь Европа судорожно ищет пути восстановления отношений с Россией, хотя наша страна не была намерена обрывать этот диалог, о чём она неоднократно заявляла», − подытожил свой комментарий российский депутат.

Отметим, ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что странам еврозоны придётся учитывать тесное соседство с Россией и, как следствие, необходимо поддерживать диалог с Москвой.