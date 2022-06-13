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Поклонская сообщила, что переходит на другую работу и благодарна Путину за поддержку и доверие

, 10:58 Источник: Наталья Поклонская

Поклонская сообщила, что переходит на другую работу и благодарна Путину за поддержку и доверие
Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская сообщила о переходе на другую работу. В понедельник, 13 июня, появилась информация об отставке Натальи Поклонской с поста замглавы Россотрудничества, о чем подписан соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Эту информацию бывший прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы, теперь уже бывший  замглавы Россотрудничества прокомментировала в своем Telegram-канале и в соцсети Вконтакте. 

"Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", - написала Поклонская и опубликовала копию указа от 13 июня 2022 года.

Новое место работы Наталья Поклонская пока не сообщила.

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