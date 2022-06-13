МИД РФ: в Париже понимают важную роль Москвы в архитектуре безопасности Европы

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июня 2022, 10:37

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Власти Франции приходят к пониманию необходимости обсуждения налаживания структуры безопасности Европы вместе с Российской Федерацией. Бессмысленно и невозможно исключить Москву из этого процесса. Такое заявление сделал в понедельник, 13 июня, директор первого европейского департамента российского МИД Алексей Парамонов.

«В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна», — цитирует ria.ru слова чиновника.

По мнению Парамонова, этот подход понимает и глава Франции Эммануэль Макрон. Политик недавно заявил, что надо сохранить диалог с Россией в вопросе вокруг Украины, а также по безопасности в Европе.

«Всё это в полной мере относится и к вопросу о предметном разговоре на уровне МИД двух стран, от которого российская сторона никогда не уклонялась», − уточнил представитель МИД.

Напомним, ч мае глава МИД Китая Ван И на онлайн-встрече министров иностранных дел стран БРИКС призвал НАТО и ЕС к всестороннему диалогу с Россией.