Пушков: остановка сертификации «Северного потока — 2» - крупнейший провал бывшего канцлера Германии Меркель

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13 июня 2022, 08:30 Источник: Telegram-канал Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель несет прямую ответственность за ситуацию на Украине. "Меркель, безусловно, несет ответственность за нынешний кризис", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что Меркель, "втягивая Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России, прямо поддерживая Майдан и - косвенно - радикальные антироссийские силы на Украине", обязана была думать о том, какие могут быть последствия.

Пушков отметил, что бывший канцлер вела диалоги и безрезультатные беседы с Россией, стоя на стороне Киева и получился результат - "детище Меркель газопровод "Северный поток-2" стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве". Политик подчеркнул, что Меркель была уверена в необходимости газопровода.

"Вероятно, это и был ее самый крупный провал", - заключил Пушков.