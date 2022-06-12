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Правящая коалиция во Франции проиграла левым в первом туре парламентских выборов

, 21:44 Источник: ТАСС

Правящая коалиция во Франции проиграла левым в первом туре парламентских выборов
Парламентские выборы во Франции. Фото: Sebastien Courdji/globallook.com

В ходе прошедшего в воскресенье первого тура парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES). Такие данные после закрытия избирательных участков привел французский телеканал BFM со ссылкой на социологическую службу Elabe.

По ее данным, представители NUPES во главе с лидером партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люком Меланшоном, получили, по предварительным данным, 26,2% голосов, тогда как правящая коалиция «Вместе!», большинство в которой составляет президентское движение «Ренессанс», набрала 25,8% голосов.

Однако из-за специфики французской избирательной системы «Вместе!» сохранит за собой большинство мест в парламенте.  

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