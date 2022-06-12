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Шольц: формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером, больше не применяется

, 21:11 Источник: ТАСС

Шольц: формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером, больше не применяется
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Patrick Pleul/globallook.com

Россия больше не может считаться надежным экономическим партнером, поэтому Германия должна быстро и безопасно избавиться от зависимости от ее энергоносителей. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме в Бад-Заарове.

По словам Шольца, Германия слишком долго полагалась на поставки российских энергоресурсов. Но теперь пора положить этому конец.

«Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», - приводит слова канцлера газета Die Welt.

Шольц подчеркнул при этом, что ФРГ должна стать независимой от российских энергоносителей «как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо».

Ранее Шольц заявлял, что Европейский союз прекратит импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от нефти из РФ. 

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