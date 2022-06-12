Шольц: формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером, больше не применяется

Россия больше не может считаться надежным экономическим партнером, поэтому Германия должна быстро и безопасно избавиться от зависимости от ее энергоносителей. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме в Бад-Заарове.
По словам Шольца, Германия слишком долго полагалась на поставки российских энергоресурсов. Но теперь пора положить этому конец.
«Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», - приводит слова канцлера газета Die Welt.
Шольц подчеркнул при этом, что ФРГ должна стать независимой от российских энергоносителей «как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо».
Ранее Шольц заявлял, что Европейский союз прекратит импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от нефти из РФ.