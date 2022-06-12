Министр обороны КНР Фэнхэ: Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань

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12 июня 2022, 08:13

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, Then Chih Wey / globallookpress.com

Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Вэй Фэнхэ, руководитель министерства национальной обороны КНР.

«Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Фэнхэ указал, что Пекин придерживается точки зрения, согласно которой санкционные меры в отношении Москвы не смогут разрешить ситуацию на Украине.