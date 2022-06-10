Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе для обвинения российской армии.
Согласно последней информации Михаила Мизинцева, руководство одесской военной администрации и специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ занимаются подготовкой новой циничной провокации, целью которой является обвинение ВС РФ в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, вследствие чего могут пострадать сотни мирных граждан.
Начальник НЦУО РФ уточнил, что украинские военные планируют разместить комплекс ПВО или его макет в густонаселенном районе Одессы недалеко от станции техобслуживания областной скорой помощи, где находится место захоронения жертв чумы. В случае удара ВКС России по вышеуказанному объекту киевский режим планирует распространить в СМИ информацию о возникновении в городе биологической опасности якобы из-за действий российских военных.