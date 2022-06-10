Замглавы МИД Рябков и посол США Салливан обсудили в Москве ряд вопросов двусторонней повестки

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10 июня 2022, 18:31 Источник: МИД РФ

замглавы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в пятницу, 10 июня, встретился с полом Соединенных Штатов Америки Джоном Салливаном. Об этом заявили в МИД.

Согласно последней информации российского внешнеполитического ведомства, встреча дипломатов состоялась ранее сегодня в Москве.

Подчеркивается, что Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. Посол Соединенных Штатов Америки в рамках беседы подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны продолжать диалог по безопасности.