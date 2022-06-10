Лавров о санкциях Зеленского в отношении руководителей России: «чем бы дитя ни тешилось»

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10 июня 2022, 13:27 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Санкции, введенные указом президента Украины Зеленского в отношении руководителей Российской Федерации, не достойны ответа Москвы. Об этом заявил в интервью журналистам в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», - так ответил глава российского внешнеполитического ведомства на просьбу ТАСС прокомментировать санкции Украины.

Ранее сообшалось, что в четверг президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, первого заместителя вице-премьера Андрея Белоусова, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главы МВД Владимира Колькольцева, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вице-премьера Марата Хуснуллина.