Лавров заявил о завершении согласования автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном

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9 июня 2022, 13:13 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 9 июня, что в настоящий момент завершается согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном.

Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном отметил, что железнодорожный маршрут между Арменией и Азербайджаном уже согласован, а сейчас завершается согласование автомобильного маршрута, а также условий функционирования транспортного коридора.

Подчеркивается, что этот режим будет упрощенным, однако будет опираться на признание суверенитета армянской территории. По словам Лаврова, двусмысленности в данном вопросе быть не может.