Лавров заявил о завершении согласования автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 9 июня, что в настоящий момент завершается согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном.
Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном отметил, что железнодорожный маршрут между Арменией и Азербайджаном уже согласован, а сейчас завершается согласование автомобильного маршрута, а также условий функционирования транспортного коридора.
Подчеркивается, что этот режим будет упрощенным, однако будет опираться на признание суверенитета армянской территории. По словам Лаврова, двусмысленности в данном вопросе быть не может.