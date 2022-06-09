С начала спецоперации российские военные уничтожили 193 самолета и 130 вертолетов ВСУ

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9 июня 2022, 12:05 Источник: РИА "Новости"

российский военный в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 9 июня, заявил, что с начала спецоперации российские военные уничтожили почти 200 украинских самолётов.

По словам Игоря Конашенкова, за время специальной операции российские военнослужащие ликвидировали 193 самолета ВСУ, 130 вертолетов, 1 163 беспилотника и 336 ЗРК.

Кроме того, уничтожены были почти 3,5 тысячи украинских танков и прочих боевых бронированных машин, 493 установки РСЗО, свыше 3,5 тысячи единиц специальной военной автотехники и 1 834 орудия полевой артиллерии и миномета.