Генсек НАТО Столтенберг внезапно отменил визит в Берлин

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9 июня 2022, 11:15 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, John Macdougall / globallookpress.com

В четверг стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, в рамках которого он должен был встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В пресс-службе Минобороны Германии сообщили, что ранее сегодня Йенс Столтенберг внезапно отменил запланированный визит в Берлин.

В анонсе мероприятий Олафа Шольца на 9 июня значился брифинг с генсеком НАТО, который должен был пройти в Берлине в 12.00 по местному времени (13.00 по Москве). Известно, что в программе визита Йенса Столтенберга была также встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.