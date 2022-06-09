Сенатор Пушков заявил, что призыв Зеленского к РФ отвести войска является «эхом из ушедшего времени»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что для переговоров с Москвой необходимо, чтобы РФ отвела войска на линию 24 февраля, – это "эхо из ушедшего времени".
Алексей Пушков заметил, что Владимир Зеленский хочет вернуться к статус-кво на период до 24 февраля текущего года. Сенатор, однако, обратил внимание на то, что у украинского лидера были возможности как для сохранения статуса-кво, так и для разрешения кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности в юго-восточной части Украины.
Теперь же, по словам Алексея Пушкова, вышеуказанный призыв Владимира Зеленского звучит как "отдаленное эхо из давно ушедшего времени".