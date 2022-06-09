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Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Пушков заявил, что призыв Зеленского к РФ отвести войска является «эхом из ушедшего времени»

, 07:26 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что призыв Зеленского к РФ отвести войска является «эхом из ушедшего времени»
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что для переговоров с Москвой необходимо, чтобы РФ отвела войска на линию 24 февраля, – это "эхо из ушедшего времени".

Алексей Пушков заметил, что Владимир Зеленский хочет вернуться к статус-кво на период до 24 февраля текущего года. Сенатор, однако, обратил внимание на то, что у украинского лидера были возможности как для сохранения статуса-кво, так и для разрешения кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности в юго-восточной части Украины.

Теперь же, по словам Алексея Пушкова, вышеуказанный призыв Владимира Зеленского звучит как "отдаленное эхо из давно ушедшего времени".

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