Член Комитета Госдумы по экологии Грешневиков поднял вопрос о профессионализме команды Минприроды и лично министра

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8 июня 2022, 16:12

«В Госдуме ожидается выступление министра. Я поставлю вопрос: а соответствует ли он занимаемой должности? Мусорную реформу провалили. По Байкалу у вас по результатам проверки Счетной палаты возвращаются средства на очистные сооружения. Лесовосстановление вы провалили. Еще теперь уничтожаете природные заповедники. Это безобразие, извините за горячность».

Поводом для эмоционального выступления депутата послужила неявка главы Минприроды на заседание, где рассматривались стратегически важные законопроекты, а также уже не раз упоминавшаяся Грешневиковым история с увольнением ученого-орнитолога Владимира Андронова с поста директора «Заповедного Приамурья».