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Чавушоглу заявил, что Москва и Киев стремятся вернуться к переговорному процессу

, 12:25 Источник: ТАСС

Чавушоглу заявил, что Москва и Киев стремятся вернуться к переговорному процессу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что увидел стремление российской и украинской сторон к возобновлению переговорного процесса, сообщает в среду Reuters.

Чавушоглу сообщил, что обсудил с российским министром ситуацию вокруг Украины и региональные вопросы, при этом назвав встречу с Лавровым продуктивной.

Как сказал глава турецкого МИД, Россия и Украина «стремятся вернуться к переговорам по мирному урегулированию».

Встреча глав МИД Турции и России прошла 8 июня в Анкаре.

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