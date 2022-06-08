Чавушоглу заявил, что Москва и Киев стремятся вернуться к переговорному процессу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что увидел стремление российской и украинской сторон к возобновлению переговорного процесса, сообщает в среду Reuters.
Чавушоглу сообщил, что обсудил с российским министром ситуацию вокруг Украины и региональные вопросы, при этом назвав встречу с Лавровым продуктивной.
Как сказал глава турецкого МИД, Россия и Украина «стремятся вернуться к переговорам по мирному урегулированию».
Встреча глав МИД Турции и России прошла 8 июня в Анкаре.