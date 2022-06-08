Минкульт Украины сообщил о создании в стране совета по вопросам «дерусификации и декоммунизации»

Министерство культуры и информационной политики Украины выступило за формирование специального совета по вопросам "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Об этом сообщили в ведомстве.
К настоящему моменту на Украине проведены общественные обсуждения, по итогам которых было инициировано создание совещательного органа – Совета при Министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти.
Он будет заниматься процессами дерусификации на территории страны, а также вопросами декоммунизации и деколонизации.