Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Минкульт Украины сообщил о создании в стране совета по вопросам «дерусификации и декоммунизации»

, 07:58 Источник: РИА "Новости"

Минкульт Украины сообщил о создании в стране совета по вопросам «дерусификации и декоммунизации»
Ленин, Grisha Besko: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8598132/

Министерство культуры и информационной политики Украины выступило за формирование специального совета по вопросам "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Об этом сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту на Украине проведены общественные обсуждения, по итогам которых было инициировано создание совещательного органа – Совета при Министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти.

Он будет заниматься процессами дерусификации на территории страны, а также вопросами декоммунизации и деколонизации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram