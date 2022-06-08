Минкульт Украины сообщил о создании в стране совета по вопросам «дерусификации и декоммунизации»

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8 июня 2022, 07:58 Источник: РИА "Новости"

Ленин, Grisha Besko: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8598132/

Министерство культуры и информационной политики Украины выступило за формирование специального совета по вопросам "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Об этом сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту на Украине проведены общественные обсуждения, по итогам которых было инициировано создание совещательного органа – Совета при Министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти.

Он будет заниматься процессами дерусификации на территории страны, а также вопросами декоммунизации и деколонизации.