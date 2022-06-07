Глава МИД Италии Ди Майо назвал серьезными и опасными высказывания Медведева о врагах России

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7 июня 2022, 15:45 Источник: ТАСС

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Фото: Lettieri Jessica/globallook.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо увидел угрозу для людей, стремящихся к миру, в словах замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, сообщило агентство ANSA.

Во вторник Медведев разместил в своем телеграм-канале пост, где объяснил резкость своих высказываний по отношению к тем, кто «желает смерти» России.

«Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки», - написал Медведев.

Ди Майо назвал подобные высказывания «очень серьезными и опасными». По его мнению, такие вещи неприемлемы для заместителя председателя Совета безопасности России.

«Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», - приводит слова министра агентство.