Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

МИД РФ: народ Казахстана проявил гражданскую волю и провёл референдум

, 22:36

МИД РФ: народ Казахстана проявил гражданскую волю и провёл референдум
МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации поздравило народ Казахстана по поводу успешного проведения референдума по поправкам к Конституции. Информация значится в распространённом пресс-службой ведомства сообщении.

«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам её политического и социально-экономического развития», − цитирует ТАСС заявление российских дипломатов.

Как сообщалось ранее, Центральная комиссия референдума Казахстана объявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

В ходе проведения конституционного референдума нарушений не выявлено.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram