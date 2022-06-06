МИД РФ: народ Казахстана проявил гражданскую волю и провёл референдум

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6 июня 2022, 22:36

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации поздравило народ Казахстана по поводу успешного проведения референдума по поправкам к Конституции. Информация значится в распространённом пресс-службой ведомства сообщении.

«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам её политического и социально-экономического развития», − цитирует ТАСС заявление российских дипломатов.

Как сообщалось ранее, Центральная комиссия референдума Казахстана объявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

В ходе проведения конституционного референдума нарушений не выявлено.