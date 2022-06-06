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Постпред РФ при ООН Небензя покинул заседание СБ ООН после обвинений от главы Евросовета в адрес Москвы

, 21:58

Постпред РФ при ООН Небензя покинул заседание СБ ООН после обвинений от главы Евросовета в адрес Москвы
Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

В понедельник, 6 июня, постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя оставил зал заседания Совета Безопасности ООН, как только глава Евросовета Шарль Мишель выдвинул против Москвы ряд обвинений. Информацию сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, российский постпред заявил, что Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, которое равняется эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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