Глава Мексики не приедет на Саммит Америк в США

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6 июня 2022, 19:08

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадос, White House/ Globallookpress.com

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет участвовать в Саммите Америк, запланированном в США. Замещать главу страны на мероприятии будет министр иностранных дел Марсело Эбрард.

«Хочу сообщить народу Мексики, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки», − объявил о своём решении президент журналистам.

Лидер Мексики убеждён, что настало время изменить политику, которая «устанавливается веками» − политику исключения, «желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны».

«Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», — приводит ТАСС слова мексиканского лидера.

Ранее Служба внешней разведки России, возникла реальная угроза срыва Саммита Америк в Лос-Анджелесе 6 - 10 июня.