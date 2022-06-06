Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации РФ на Украине

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6 июня 2022, 13:38 Источник: РИА "Новости"

Кремль, Ramon Perucho: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5765467/

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в понедельник, 6 июня, что в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что в спецоперации на Украине "все идет весьма удачно" для ВС РФ.

Дмитрий Песков, комментируя вышеуказанное высказывание, подчеркнул, что в Кремле разделяют оптимизм по вопросу хода специальной операции, однако комментировать ее детали не будут, поскольку это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации.