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6 июня 2022, 13:10 Источник: ТАСС

лаборатория, Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3735781/

Представитель Министерства обороны Российской Федерации в понедельник заявил, что в Нигерии, где произошла вспышка оспы обезьян, в настоящий момент работают шесть американских биолабораторий.

Вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине Константин Косачев подчеркнул, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в рамках доклада сообщил о функционировании шести американских биолабораторий на украинской территории.

Подчеркивается, что в настоящий момент члены комиссии находятся в постоянном рабочем контакте с Кирилловым, так как по-прежнему есть множество вопросов как по характеру работы лабораторий, так и по угрозам, которые представляет данная деятельность.