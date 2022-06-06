Адвокат Ярмуш назвала логичным намерение Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

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6 июня 2022, 11:05

суд, EKATERINA BOLOVTSOVA: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6077189/

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила слова председателя ГД Вячеслава Володина о том, что на текущей неделе Дума намерена принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ.

Мария Ярмуш выразила мнение, что в данном случае речь идет о логическом завершении выхода Российской Федерации из Совета Европы, а также из регламента и обязательств страны по исполнению решений Европейского суда по правам человека на своей территории. Адвокат в беседе с RT подчеркнула, что Совет Европы использовал ЕСПЧ в качестве политического механизма давления на Москву и упускал из виду, что вышеуказанный орган предназначен для защиты прав и свобод.

По мнению Ярмуш, решения, которые были приняты в отношении РФ, были политизированы.