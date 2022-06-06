Адвокат Ярмуш назвала логичным намерение Госдумы принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила слова председателя ГД Вячеслава Володина о том, что на текущей неделе Дума намерена принять законы о неисполнении решений ЕСПЧ.
Мария Ярмуш выразила мнение, что в данном случае речь идет о логическом завершении выхода Российской Федерации из Совета Европы, а также из регламента и обязательств страны по исполнению решений Европейского суда по правам человека на своей территории. Адвокат в беседе с RT подчеркнула, что Совет Европы использовал ЕСПЧ в качестве политического механизма давления на Москву и упускал из виду, что вышеуказанный орган предназначен для защиты прав и свобод.
По мнению Ярмуш, решения, которые были приняты в отношении РФ, были политизированы.