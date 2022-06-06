Посол США Салливан: возобновление переговоров Москвы и Вашингтона по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно

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6 июня 2022, 09:23 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Возобновление переговоров между Москвой и Вашингтоном по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно. Соответствующее заявление сделал Джон Салливан, посол Соединенных Штатов в РФ.

«Возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям в нынешних условиях маловероятно, несмотря на всю значимость этого вопроса для двусторонних отношений, заявил в интервью нашему агентству посол США в Москве Джон Салливан», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в понедельник, Салливан указал на то, что полное примирение РФ и Штатов в текущей ситуации невозможно.