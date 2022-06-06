Китай, контролирующий ​90 процентов поставок редкоземельных минералов, ​может серьезно затруднить для США производство оружия​

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6 июня 2022, 08:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Как стало известно, американский министр обороны Ллойд Остин уже на следующей неделе встретится впервые со своим китайским коллегой, министром обороны Вэй Фэнхе, в ходе своего турне по Азии. В пятницу китайское правительство сделало официальное обращение в Пентагон, чтобы договориться о судьбоносной встрече. По словам чиновника из США, ответственного за эту встречу, основное внимание на ней уделят «управлению конкуренцией». Одним из аспектов обострившейся конкуренции между Китаем и Штатами является вопрос о редкоземельных материалах.

Сенатор Тим Коттон считает, что если КНР лишит Вашингтон данных ресурсов, то нынешних запасов американского Минобороны хватит менее чем на 1 год. Производство и добыча таких материалов в США сильно ограничены из-за жестких экологических норм. Другие же проблемы связаны с сокращением поставок. Монополия Пекина на редкоземельные минералы является серьёзной проблемой нацбезопасности Штатов. Китай контролирует почти 90% мировых поставок редкоземельных минералов.

Если цепочка поставок этих материалов в США выйдет из строя, то американские истребители перестанут летать, танки остановятся, станет плохо работать связь. Иными словами произойдёт коллапс американской военной силы, от которого едва ли можно будет оправиться.