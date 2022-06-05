Кадыров рассказал о новой тактике спецоперации, которая приводит украинских военнослужащих в состояние «тотальной паники»

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5 июня 2022, 19:26 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров, фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в воскресенье в своем телеграм-канале видео о бое в районе поселка Камышеваха, назвав его «доказательством эффективности новой тактики» спецоперации.

«По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них!» - написал Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что новый план действий полностью себя оправдывает и выразил уверенность в победе.

Ранее Кадыров выложил видеокадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в Лисичанске.