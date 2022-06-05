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Спикер парламента Крыма Константинов: в регионе подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами

, 10:17

Спикер парламента Крыма Константинов: в регионе подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами
Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими аналогами. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Владимир Константинов, председатель регионального парламента.

«Словарь по замещению англицизмов русскими аналогами подготовили в Крыму, сообщил глава крымского парламента Константинов. По его словам, настало время покончить с засильем иностранных слов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе хакер из группировки RaHDIt заявил о наличии сведений, согласно которым стартовавшая 24 февраля специальная операция России предотвратила нападение Украины на республики Донбасса и Крымский полуостров.

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