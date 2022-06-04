Глава МИД Италии Ди Майо призвал Путина как можно быстрее достичь мирного договора, чтобы покончить с «хлебной войной»

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4 июня 2022, 17:56 Источник: РИА Новости

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, LaPresse/Mauro Scrobogna/globallook.com

Мир должен остановить «хлебную войну», которая уже идет на планете, и многое в разрешении зернового кризиса, который ее вызвал, зависит от российского лидера. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время выступления на публичном мероприятии.

По словам министра, «мировая хлебная война», которую вызвали проблемы с экспортом украинского зерна, уже идет. Она может повлечь за собой дестабилизацию в Африке.

«Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем», - сказал Ди Майо.

В связи с этим он призвал президента РФ Владимира Путина, от чьей позиции во многом зависит разрешение кризиса, «как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне».

Накануне Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Россия готова обеспечить мирный провоз украинского зерна, не выдвигая никаких условий.