Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что вопрос о референдуме в регионе пока не стоит на повестке дня

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4 июня 2022, 07:21 Источник: РИА "Новости"

въезд в Херсон, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что проведение референдума в регионе на повестке дня пока не стоит – необходимо вернуться нормальной мирной жизни.

Кирилл Стремоусов уточнил, что в настоящий момент власти Херсонской области решают вопросы выплат пенсий и социальных пособий, запускают экономику.

По словам замглавы ВГА, референдум будет проведен только после того, как произойдет полная стабилизация ситуации в регионе. Стремоусов уточнил, что лишь тогда можно будет говорить про плебисцит, в рамках которого жители Херсонской области смогут выбрать свое будущее.