МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в связи с арестом в Коломбо самолета «Аэрофлота»

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3 июня 2022, 21:17 Источник: ТАСС

Самолет "Аэрофлота", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

МИД России заявил протест послу Шри-Ланки Джаните Абейвикреме Лиянаге в связи с задержанием в международном аэропорту Бандаранаике самолета «Аэрофлота». Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел, распространенном в пятницу.

Решение судебных властей островного государства о задержании самолета российского авиаперевозчика МИД назвал безосновательным.

«Призвали ланкийскую сторону в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской авиакомпании «Аэрофлот» покидать страну. Решение было принято по жалобе лизингодателя.