МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в связи с арестом в Коломбо самолета «Аэрофлота»

МИД России заявил протест послу Шри-Ланки Джаните Абейвикреме Лиянаге в связи с задержанием в международном аэропорту Бандаранаике самолета «Аэрофлота». Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел, распространенном в пятницу.
Решение судебных властей островного государства о задержании самолета российского авиаперевозчика МИД назвал безосновательным.
«Призвали ланкийскую сторону в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Накануне сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской авиакомпании «Аэрофлот» покидать страну. Решение было принято по жалобе лизингодателя.