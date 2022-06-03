Кадыров сообщил, что обсудил с Бортниковым «ряд вопросов, не терпящих отлагательств»

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3 июня 2022, 19:24 Источник: Telegram

Александр Бортников и Рамзан Кадыров. Фото: t.me/s/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в пятницу сообщил о том, что «провел рабочую встречу» с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки», - сообщил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что обстановка в мире и «нездоровый интерес западных стран» к России вынуждают «быть более бдительными даже к незначительным проблемам».

«В завершении встречи я поблагодарил Александра Васильевича за бесценный вклад в дело обеспечения государственной безопасности», - заключил свой пост Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что благодаря новым задачам, поставленным министром обороны РФ Шойгу, спецоперация в Украине пойдет в ускоренном темпе.