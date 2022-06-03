Лукашенко и генсек ООН Гуттереш обсудили вопрос вывоза зерна с территории Украины

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3 июня 2022, 14:25 Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора в пятницу, 3 июня, обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем вопрос вывоза зерна с украинской территории.

Александр Лукашенко в рамках беседы подчеркнул, что Белоруссия готова к поставкам зерна с Украины в балтийские порты через территорию республики. Политик также высказал готовность Минска помочь в перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом.

Известно, что Александр Лукашенко предложил Антониу Гутеррешу урегулировать проблемы в обозначенном вопросе за столом переговоров с участием представителей Белоруссии, Украины, а также балтийских государств, которые готовы предоставить свои порты.