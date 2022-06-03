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Аргументы Недели Политика 13+

Лукашенко назвал оптимальным вариантом для Европы создание общего с Россией центра силы

, 14:02 Источник: БелТа

Лукашенко назвал оптимальным вариантом для Европы создание общего с Россией центра силы
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оптимальным для Европы вариантом является создание общего с РФ центра силы, созданного на объединении технологий Запада и российских ресурсов.

Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня, заявил, что Соединенные Штаты Америки давно ослабляют Европу, а РФ в свою очередь готова идти на компромиссы.

Белорусский лидер заметил, что европейские страны сильны, в частности, в технологическом плане. "Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией", – подчеркнул политик. 

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