Лукашенко назвал оптимальным вариантом для Европы создание общего с Россией центра силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оптимальным для Европы вариантом является создание общего с РФ центра силы, созданного на объединении технологий Запада и российских ресурсов.
Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня, заявил, что Соединенные Штаты Америки давно ослабляют Европу, а РФ в свою очередь готова идти на компромиссы.
Белорусский лидер заметил, что европейские страны сильны, в частности, в технологическом плане. "Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией", – подчеркнул политик.