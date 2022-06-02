Песков подтвердил отставку Валентина Юмашева с поста советника Владимира Путина

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2 июня 2022, 15:53 Источник: РБК

Юмашев с супругой и Костей Цзю, фото: Alexander Wilf/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг подтвердил, что Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ Владимира Путина на общественных началах около месяца назад.

Пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что примерно месяц тому назад Валентин Юмашев прекратил быть советником на общественных началах.

Официальный указ о назначении Юмашева на должность советника президента на общественных началах был подписан в 2018 году. Как говорит Песков, 18 лет до этого он занимал этот пост, а указы о его переназначении «были и раньше».

Об уходе Валентина Юмашева 30 мая сообщали источники РБК и Reuters. Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра (в состав его попечительского совета входит Юмашев), заявила Reuters, что он ушел по собственной инициативе. Но Песков сразу не смог подтвердить эту информацию.

Супруга Юмашева - младшая дочь бывшего президента РФ Бориса Ельцина Татьяна. До женитьбы Юмашев работал с Ельциным, в 1997–1998 годах был главой администрации президента. После отставки Ельцина Юмашев в 2000 году стал соучредителем Фонда первого президента России.