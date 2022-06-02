Глава МИД Финляндии Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема страны в НАТО

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2 июня 2022, 13:47

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Пекка Хаависто, руководитель финского министерства иностранных дел, признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема страны в НАТО. Об этом информирует ТАСС.

«Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема в НАТО и сейчас сроки вступления страны в альянс непредсказуемы», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Hurriyet написало, что США и Великобритания в закулисных переговорах настаивают на удовлетворении Стокгольмом и Хельсинки требований Турции по вопросу их членства в НАТО.