Глава МИД Финляндии Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема страны в НАТО

Пекка Хаависто, руководитель финского министерства иностранных дел, признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема страны в НАТО. Об этом информирует ТАСС.
«Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема в НАТО и сейчас сроки вступления страны в альянс непредсказуемы», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, издание Hurriyet написало, что США и Великобритания в закулисных переговорах настаивают на удовлетворении Стокгольмом и Хельсинки требований Турции по вопросу их членства в НАТО.