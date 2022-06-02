Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер: Варшава и Киев добиваются конфискации российского имущества за границей

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2 июня 2022, 12:48 Источник: РИА "Новости"

Варшава, Stanley Ndua: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2988562/

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил в четверг, 2 июня, что Варшава и Киев в настоящий момент добиваются конфискации имущества Российской Федерации, размещенного за границей.

Петр Мюллер подчеркнул, что средства, которые "должны быть предназначены" на восстановление Украины, сейчас заморожены в банках Европы. По словам пресс-секретаря польского правительства, эти суммы должны быть конфискованы с целью создания фонда восстановления украинских территорий.

По словам Мюллера, власти Польши также сейчас активно работают над экономическим сотрудничеством с фирмами страны, чтобы принять участие в восстановлении Украины.