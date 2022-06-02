МИД РФ: Брюссель вместо урегулирования подталкивает Киев все ближе «к краю пропасти»

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2 июня 2022, 12:42 Источник: МИД РФ

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации в четверг, 2 июня, заявили, что саммит Европейского союза продемонстрировал, что Брюссель вместо урегулирования подталкивает Киев "к краю пропасти".

В заявлении МИД подчеркивается, что лидеры стран-членов Евросоюза в своих "заключениях" от 30 мая текущего года ни словом не обмолвились о сценарии мирного урегулирования ситуации на Украине, которое ранее заблокировал официальный Киев.

Во внешнеполитическом ведомстве сегодня отметили, что ЕС целенаправленно подталкивает Украину все ближе "к краю пропасти".