В Министерстве иностранных дел Российской Федерации в четверг, 2 июня, заявили, что саммит Европейского союза продемонстрировал, что Брюссель вместо урегулирования подталкивает Киев "к краю пропасти".
В заявлении МИД подчеркивается, что лидеры стран-членов Евросоюза в своих "заключениях" от 30 мая текущего года ни словом не обмолвились о сценарии мирного урегулирования ситуации на Украине, которое ранее заблокировал официальный Киев.
Во внешнеполитическом ведомстве сегодня отметили, что ЕС целенаправленно подталкивает Украину все ближе "к краю пропасти".