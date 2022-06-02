Глава МИД Украины Кулеба: НАТО давит на Киев, но критиковать ее перед саммитом нельзя

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2 июня 2022, 11:53

Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал на постоянное давление Североатлантического альянса на Киев, но предостерёг от критики блока перед саммитом. Тем не менее, министр подозревает, что во время встречи союзников украинский вопрос будет на третьих ролях.

«Мне в последнее время начали приходить сигналы из НАТО, что мне нужно смягчить позицию. Нужно не говорить, что НАТО разочаровало, НАТО ничего не сделало и всё такое. Объясняют это тем, что мы же движемся к саммиту, зачем вы делаете такой негативный фон для саммита», − цитирует слова Кулебы РБК.

В распоряжении украинского чиновника имеется договор стратегического концепта НАТО, который планируют утвердить на саммите. «Я там листаю, тут листаю, потом переворачиваю. Потом смотрю ещё раз. Закрываю-открываю. И я не вижу, какие там, собственно, конкретные мощные решения, которые касаются Украины?» − удивляется Кулеба.

Однако украинский дипломат считает, что именно на «незалежной» сейчас «решается будущее евроатлантической безопасности».

Отметим, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждать обещания Владимира Зеленского не применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по российской территории бесполезно.