«Единая Россия» делает ставку на молодежь

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1 июня 2022, 22:01

Партийцы подвели итоги предварительного голосования, в котором приняли участие 9,4 % от общего числа избирателей в регионах.

Напомним, кандидаты, прошедшие процедуру предварительного голосования, представят партию на выборах в Единый День голосования 9-11 сентября. В эти дни пройдут 43 избирательные кампании в 34 регионах.

В «Единой России» отметили, что всего в системе электронного голосования зарегистрировалось 12% избирателей, проголосовало – 9,4%. По словам замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова, это впечатляющие результаты, каких не удалось добиться ни одной партии в мире.

Единороссы заявили о значительном обновлении партии – примерно на 60%. В партию пришло много молодежи. «Они вместе с нами формируют кандидатский корпус профессиональных людей, которые готовы строить наше будущее. Пришло время сильных. И мы рассчитываем на то, что 11 сентября мы подтвердим лидерские позиции», – сказал Сергей Перминов. Кстати, среди молодежи много представителей кадрового проекта партии «ПолитСтартап».

По мнению руководителя Челябинского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Дениса Моисеева, этот год стал особенным в части программных заявлений кандидатов. Большинство из них поддержали президента и вооруженные силы России. Ознакомиться с результатами предварительного голосования в Челябинской области можно на сайте chelyabinsk.er.ru.